واشنطن تدرس فرض تكاليف إضافية على دول تستضيف قواعدها

في نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو الشأن الدفاعي مسألة تعاملات تجارية، إذ يعتبر استضافة قوات أمريكية بمثابة امتياز يتعين على الدول المضيفة أن تدفع ثمنها.

هذا ما خلصت إليه إيرين دان، كاتبة رأي سياسي لدى موقع "واشنطن إكزامينر" الأمريكي، مشيرة إلى ما أورده موقع "بلومبرغ" من أن البيت الأبيض يدرس فرض صيغة" كلفة + 50" وتقضي، في حال تنفيذها، أن تدفع دول تستضيف قوات أمريكية كامل كلفة إبقاء تلك القوات، إضافة إلى نسبة 50٪، مع احتمالات منح تخفيضات لقاء حسن سلوك أو انحياز لسياسات أمريكية.

وترى دان أن ذلك الموقف قد يبدو منطقياً، لأنه، بعد كل شيء، لماذا لا يفترض بدول دفع تكاليف دفاعها؟. لكن الولايات المتحدة ليست مقاولاً عسكرياً في العالم. إنها دولة ذات سيادة تعمل وفق مصالحها، وهي تحتفظ بقواعد عسكرية لخدمة تلك المصالح.

وتورد كاتبة المقال مثالاً بشأن الوجود الأمريكي في ألمانيا، مشيرة إلى أن القواعد والمستشفيات الأمريكية ليست موجودة هناك للدفاع ببساطة عن ألمانيا، وإنما هي بمثابة مقر للقيادة الأمريكية في أفريقيا. وفيها يعالج جرحى من الجنود الأمريكيين المتواجدين في مناطق نزاع، وتشكل جزءاً من شبكات دفاع شامل ضد روسيا، علاوة على احتوائها على أسلحة نووية أمريكية.

تمكين

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وتشير الكاتبة إلى مثال آخر حول قوات أمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، مؤكدة أن لذلك الوجود ثمنه أيضاً، ولكنه يُمكن الولايات المتحدة من تأمين مستوى من الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مع تجنب صراع إقليمي. وهي تعمل بمثابة تحذير واضح ضد هجمات كورية شمالية. وعبر ردع كوريا الشمالية من تنفيد أي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة، بالتوازي مع توفير ضمانات لدعم سيول، تستطيع أمريكا التعويض عن حاجة كوريا الجنوبية لتطوير أسلحة نووية مع الاحتفاظ بها، فضلاً عن التخفيف من احتمالات نشوب حرب مزعزعة للاستقرار.

ويضاف إليه، برأي كاتبة المقال، تساعد تلك القواعد العسكرية الأمريكية في الحفاظ على موطئ قدم مهم لإرساء نفوذ إقليمي في ظل تزايد عدوانية صينية متنامية. وهذا ليس مجرد فوائد لكوريا الجنوبية، ولكنه يصب بوضوح في صالح الولايات المتحدة التي تعتبر كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً، وشريكاً تجارياً مهماً.

وللتأكيد على رأيها، تلفت الكاتبة إلى فوائد تمركز الأسطول الأمريكي السابع في شبه جزيرة يوكوسوكا، والقوة الثالثة من مشاة البحرية في جزيرة أوكيناوا، وقواعد جوية، وكلها يخدم المصالح الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ.

إلى ذلك، تلفت كاتبة المقال للدور الذي لعبته قواعد جوية أمريكية في اليابان خلال الحرب الفيتنامية، حيث كانت بمثابة نقاط انطلاق رئيسية. وفي الآونة الأخيرة، ومع تنامي قوة عدوانية صينية في المنطقة، مثلت تلك القواعد القوة الأمريكية، وهي تتواجد عند الخطوط الأمامية لمواجهة تحديات تفرضها بكين في بحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان وسواهما.