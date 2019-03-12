مؤسس المخابرات القطرية: لن يتم القضاء على الإرهاب إلا بقطع أذرع تنظيم الحمدين

أكد مؤسس جهاز المخابرات القطري، اللواء محمود منصور، بأنه "لن يتم القضاء على الإرهاب من المنطقة بشكل كامل، إلا بقطع أذرع تنظيم الحمدين الممتدة في قلب بعض الدول العربية".

وأضاف أن "الدوحة تلعب دوراً كبيراً في رعاية وتوفير الدعم المادي واللوجستي للجماعات الإرهابية، وهو ما كشفته تقارير عالمية وأجنبية من بينها تقارير أمريكية تشير إلى ضلوع قطر في تمويل الجماعات المتطرفة بالمنطقة، حتى أصبحت إحدى الدول الراعية للإرهاب.

واتهم مؤسس جهاز المخابرات القطرية نظام "الحمدين" في قطر بتصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365"، بدعم العناصر الإرهابية تحت دعوى ديموقراطية لا أثر لها في قطر، كما كشف أن قطر تشتري منظمات حقوقية دولية بالمال.

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و طالب اللواء محمود منصور بضرورة فتح ملف حقوق الإنسان في تلك الإمارة بطريقة أكثر جدية، والإنصات لضحايا البطش القطري، بعد التراجع الرهيب في الحريات وظاهرة إسقاط الجنسية القطرية، والتهجير القسري الذي يمارسه النظام ضد شعبه، والحرمان من الخدمات الأساسية، إضافة إلى القلاقل التي تقوم بها بالعديد من دول المنطقة والعالم.

كما كشف مؤسس جهاز المخابرات القطري، أن قطر اعتادت أخيراً على شراء أغلب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالمال، من أجل إغفال الانتهاكات التي تقوم بها داخل البلاد وخارجها، وهو ما تسبب في عدم وجود إجراءات حقيقية ضدها فعلياً حتى الآن.

وبحسب الصحيفة السعودية، أصبح الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين، يتزايد داخل الأسرة الحاكمة منذ المقاطعة العربية لقطر، بعد أن زاد تحكم عصابة الدوحة في السلطة وعدم السماح لأي صوت معارض بالخروج، ومن بين هؤلاء أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالدوحة سعود بن مبارك آل ثاني والذي أعرب عن تضامنه مع أفراد "قبيلة الغفران" المضطهدة على يد نظام الحمدين، مشيراً إلى أنه في القريب العاجل سيتم الكشف عن هذا الحراك وتحديد أوجهه بشكل أوضح.