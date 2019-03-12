الملكية المغربية توقف تشغيل طائرة بوينغ "737 ماكس 8"

قال مسؤول اليوم الإثنين، إن شركة الخطوط الملكية المغربية أوقفت مؤقتاً تشغيل الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8" بعد تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

وكانت طائرة "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من أديس أبابا أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

وذكر المسؤول، أن الخطوط الملكية المغربية أوقفت تشغيل طائرتها الوحيدة التي دخلت الخدمة من الطراز "ماكس 8"، ولن تسيرها حتى تستكمل بوينغ التحقيقات في هذا الطراز.

وأضاف المسؤول، أن وقف تشغيل الطائرة لن يؤثر على عمليات الشركة المغربية، مشيراً إلى أن لدى الشركة طائرة ثانية من الطراز "ماكس 8" لم تدخل الخدمة بعد.