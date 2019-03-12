فرنسا ترحب بقرار بوتفليقة العدول عن الترشح

رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة "واتخاذ إجراءات لتحديث النظام السياسي الجزائري"، وذلك في بيان نشر اليوم الإثنين. وأضاف لودريان في بيانه، "غداة التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء واحترام في كل أنحاء الجزائر، تُعرب فرنسا عن أملها في أن تنطلق سريعاً دينامية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة للشعب الجزائري".

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