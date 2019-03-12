البرلمان السوداني يقلص حالة الطوارئ إلى 6 أشهر

قال شاهد من رويترز، إن البرلمان السوداني صوت اليوم الإثنين، لصالح تقليص حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير في الشهر الماضي، من عام إلى ستة أشهر.
وقد يجدد البرلمان حالة الطوارئ.
وأعلن البشر حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، الأولى منذ 1999، في 22 فبراير (شباط) الماضي، في محاولة لإخماد الاحتجاجات المتواصلة، والتي تمثل أخطر تحدٍ لحكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
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