في حادثة نادرة.. إطلاق نار يقتل ويُصيب 12 شخصاً جنوب المغرب

أعلنت وسائل إعلام،مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار من قبل مسلح مجهول بمدينة كلميم جنوبي المغرب.
وطبقاً لمتابعة "الخليج 365"، فإن "شخصًا مسلحًا أطلق النار، في وقت متأخر مساء الإثنين، على عدد من الأشخاص في مدينة كلميم".
وأوضحت أن الحادث تسبب في سقوط قتيل، وإصابة 11 شخصا من بينهم موظف شرطة.
وأشارت إلى أنه تم توقيف المسلح، دون تحديد أسباب الحادث.
ولم تعقب السلطات المغربية على الحادث .
ونادرا ما تقع حوادث إطلاق النار في المحافظات الصحراوية جنوب المغرب، حيث تفرض السلطات إجراءات أمنية مشددة.
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