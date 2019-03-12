البيت الأبيض: قمة ترامب ونظيره الصيني لم تحدد بعد

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه لم يحدد بعد موعد أي قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وكان ترامب أبدى في وقت سابق تفاؤله بإمكانية عقد قمة مع نظيره الصيني في منتجع مارالاجو للجولف في فلوريدا هذا الشهر، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه من المبكر جدا الإعلان عن لقاء.

وأضافت قائلا "نواصل المفاوضات مع الصين، وعندما يكون لدينا ما نعلنه بشأن لقاء بين الزعيمين سنبلغكم بذلك".

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كما نفت علمها باتصال هاتفي مرتقب بين ترامب وشي.

يأتي ذلك فيما يسعى المفاوضون الأمريكيون والصينيون لحل النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وأكد الرئيس الأمريكي مؤخرا ثقته في أن بلاده يمكنها إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

وقال ترامب إنه يعتقد أن بلاده ستواصل العمل على نحو جيد جداً، سواء في حال التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاقية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.