شكرا لقرائتكم خبر عن «ماي» تحصل على تعديلات ملزمة قانونياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها نجحت في إجراء تغييرات «ملزمة قانونيًا» على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وسيصوت مجلس العموم اليوم (الثلاثاء)، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر يوم 29 من الشهر الجاري. وكان المجلس قد رفض الاتفاق الأساسي في تصويت حاسم، يناير الماضي، وأعطى رئيسة الوزراء، مهلة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق قبل طرحة للتصويت للمرة الثانية. يذكر أنه بخروج بريطانيا من الاتحاد ستكون الحدود بين الإقليم وجمهورية إيرلندا، هي الخط الفاصل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.