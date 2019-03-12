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بريطانيا تعلن مقتل تسعة من مواطنيها في حادثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أكّدت الحكومة البريطانية مقتل تسعة من مواطنيها في حادثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

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وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان لها أمس، عن حزنها الشديد لوقوع هذه المأساة الإنسانية، متوجهة بأحر التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وجميع المتضررين من جراء هذا الحادث الأليم.

وقالت: "في هذه الأوقات الصعبة للغاية، قلوبنا مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي".

وكانت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت صباح الأحد، بعد إقلاعها بدقائق من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 149 راكبًا، إضافة إلى ثمانية أفراد من طاقم الطائرة، وأعلن عن مقتلهم جميعًا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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