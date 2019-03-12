- 1/2
- 2/2
انتهى اليوم الخامس للاحتفال بعيد أسبوع المرافع في مدينة فلاديمير الروسية بوفاة رجل فاز بمسابقة أكل وجبات الفطائر.
وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إن الرجل الذي أكل كمية كبيرة من الفطائر خلال فترة وجيزة، توفي بعد إعلانه فائزا في مسابقة عيد المرافع.
ولم تذكر الصحيفة كمية الفطائر التي أكلها، واكتفت بالقول إن الرجل سقط على الأرض بعد إعلان فوزه في المسابقة وفقد الوعي. © Paniotov.livejournal.com تناول وجبات الفطائر
وحضر أطباء سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث بعد دقائق، ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذه. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة لتحديد سبب وفاة الرجل.
يذكر أن عيد أسبوع المرافع (ماسلينيتسا)، يحتفل به في روسيا قبل حلول الصوم المسيحي الأرثوذكسي الكبير الذي يدوم 40 يوما. وجرت العادة أن يأكل الناس في هذا العيد كميات من الفطائر ("بليني" باللغة الروسية).
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
المصدر: روسيسكايا غازيتا
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رجل فاز بمسابقة أكل الفطائر في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.