السجن مدى الحياة لـ"مهدي نموش" في هجوم المتحف اليهودي

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social Media مهدي نموش صدر على المواطن الفرنسي مهدي نموش حكم بالسجن مدى الحياة اليوم الاثنين لقتل أربعة أشخاص بالرصاص في متحف يهودي عام 2014. وعبرت أسر الضحايا والناجون من هجوم المتحف اليهودي عن ارتياحهم في نهاية محاكمة استمرت شهرين تقريبا وشابها جدل بشأن ما وصفوه بنظريات مؤامرة من فريق الدفاع. وقال نموش (33 عاما)، والذي خطط للهجوم بعد عودته من سوريا، للمحكمة إن "الحياة تستمر" قبل مداولات هيئة المحلفين النهائية بشأن مدة عقوبته.

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