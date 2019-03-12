الأخضر الإبراهيمي سيرأس مؤتمراً اقترحه بوتفليقة حول المستقبل السياسي للبلاد

ذكرت وكالة "رويترز" ان وزير الخارجية الجزائري الاسبق الأخضر الإبراهيمي سيرأس مؤتمراً اقترحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول المستقبل السياسي للبلاد. واوضح مصدر حكومي ان المؤتمر الجزائري سيضم أيضاً ممثلين للمتظاهرين وجميلة بوحيرد وزهرة ظريف بيطاط والأخضر بورقعة.

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