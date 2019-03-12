هبوط أسهم "بوينغ" نحو 10 بالمئة بعد توقف عدد من الشركات عن استخدام طائراتها

هبطت أسهم "بوينغ" نحو 10 في المئة في التعاملات المبكرة بعد أن أوقفت عدد من شركات الطيران استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" الجديد، بعد ثاني حادث تحطم للطائرة في غضون 5 أشهر.

واعلنت إدارة الطيران في الصين، إنها طلبت من شركات الطيران المحلية وقف استخدام الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وعددها نحو 100، وهو ما يمثل أكثر من ربع الأسطول العالمي لهذه الطائرات.كما أعلنت وزارة النقل الإندونيسية تعليق استخدام الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، كذلك أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها أوقفت أسطولها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر.

بدوره اكد متحدث باسم بوينغ، أن "السلامة هي أولويتنا القصوى، ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل، والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".