بيلوسي دعت أمين عام "الناتو" إلى إلقاء كلمة أمام مجلس النواب الأميركي

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس في 3 نيسان .

وكتبت بيلوسي إلى ستولتنبرغ "في هذا الوقت الحساس بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، يتطلع الكونغرس الأميركي والشعب الأميركي إلى رسالة صداقة وشراكة منك، فيما نعمل معاً لتمتين تحالفنا المهم وتعزيز مستقبل السلام حول العالم".

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، يطالب الرئيس دونالد ترامب مراراً الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقهم العسكري.

وفاجأ ترامب حلفاء الولايات المتحدة بإعلانه في كانون الأول عن قرار أحادي بسحب القوات الأميركية من سوريا.