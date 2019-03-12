الجيش السوري يحبط هجوما على إحدى النقاط العسكرية في محردة بريف حماة

كشفت مصادر عسكرية لوكالة "سانا" السورية أن "الجيش السوري أحبط فجر اليوم محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية في محيط مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي، كما قضى على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما قرب النقطة ما أدى إلى ارتقاء مقتل وإصابة أربعة جنود آخرين".

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