عناصر من الجمارك دهموا حسبة صيدا وصادرت كمية من البضائع المهربة

دهم عناصر الجمارك حسبة صيدا لبيع الخضار والفواكه، وصادروا كمية من البضائع المهربة من سوريا وسط احتجاج عدد من اصحاب المحلات في الحسبة، حيث ساد المكان هرج ومرج وقام عدد منهم باغلاق محلاتهم.

واعتبر تجار الحسبة المعنيين "ان موضوع البضائع المهربة ليست مشكلتهم، وان على الجمارك حماية الحدود ومنع دخول البضائع المهربة". وعلى الفور اجرت النائبة بهية الحريري اتصالاتها لحل المشكلة، وإعادة فتح أبواب الحسبة.