دهم عناصر الجمارك حسبة صيدا لبيع الخضار والفواكه، وصادروا كمية من البضائع المهربة من سوريا وسط احتجاج عدد من اصحاب المحلات في الحسبة، حيث ساد المكان هرج ومرج وقام عدد منهم باغلاق محلاتهم.
واعتبر تجار الحسبة المعنيين "ان موضوع البضائع المهربة ليست مشكلتهم، وان على الجمارك حماية الحدود ومنع دخول البضائع المهربة". وعلى الفور اجرت النائبة بهية الحريري اتصالاتها لحل المشكلة، وإعادة فتح أبواب الحسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر عناصر من الجمارك دهموا حسبة صيدا وصادرت كمية من البضائع المهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.