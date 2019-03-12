النشرة: الجيش يعمل على اقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا بالبقاع

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "الجيش اللبناني لا يزال يعمل على اقفال جميع المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي بالسواتر الترابية لضبط الحدود ومنع دخول المتسللين الإرهابيين الى لبنان ودخول السوريين خلسة الى لبنان". ففي بلدة القصر انهى الجيش اللبناني اقفال جميع المعابر الغير شرعية.

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