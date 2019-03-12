استنكرت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان التجاهل الرسمي لمطالب المتعاقدين، وذكرت في بيان ان "حرصا على مطالب جميع فئات الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم دون إستثناء، وفي مقدمتها إنصاف المتعاقدين والمستعان بهم بما يحفظ حقوقهم لجهة التثبيت العادل وفقا لدورات تدريبية يخضع لها المتعاقدون، عبر تشريع قانون في مجلس النواب يضمن حقوقهم في التثبيت في ملاك التعليم الاساسي الرسمي، ولأننا نرفض أن نكون ورقة نفاوض عليها أو بها. نحن المتعاقدون أصحاب القضية، وعلى الرابطة أن تدعم وتعي خطورة الامر في حال تجاهل السلطة لمطالبنا ومطالبها".
وطالب البيان " بإعطاء المتعاقدين حقهم لجهة الضمان الاجتماعي لحين الانتهاء من ملف التعاقد، وبإعطاء المتعاقد بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي يداومه في المدرسة". وشدد على ان اللجنة لن تكتفي بالاستنكار والادانة والتحذير، بل انها تتوجه الى جميع المتعاقدين بختلف تسمياتهم والمستعان بهم في المدارس الرسمية قي لبنان الى الإلتزام والمشاركة بالاضراب التحذيري، الخميس المقبل، على امل ان يسمع فيه المسؤولون مطالبنا الضروية والاساسية والاسراع في إنهاء ملف المتعاقدين، لان اللجنة سلتجأ الى خطوات تصعيدية في حال إستمرار التجاهل وإعلان الاضراب المفتوح، ومقاطعة المراقبة وتصحيح الامتحانات، والعصيان المدني في المدارس الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي يعلنون الالتزام بالإضراب الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.