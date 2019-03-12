عبدالله: لوقف المبارزات الإعلامية والمناظرات والتصاريح في مسألة مكافحة الفساد

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "يجب أن تتوقف المبارزات الإعلامية والمناظرات والتصاريح في مسألة مكافحة الفساد، وليعطى الدور بالعمل للمرجعيات الرقابية، من مجلس نواب، وقضاء، وأجهزة رقابية، بغطاء سياسي شامل، لأن استمرار الضجيج الكلامي دون ملاحقات وإجراءات قانونية، تحول إلى فيلم اميركي طويل".

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