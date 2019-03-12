أبي نصر:للرابطة المارونية صفة تمثيلية مميزة عن بقية المؤسسات المارونية

شدد المرشح لرئاسة الرابطة المارونية نعمة الله أبي نصر، في تصريح اذاعي على أنه "من أهم واجبات الرابطة المارونية هو المسؤولية الوجودية للموارنة وللرابطة صفة تمثيلية مميزة عن بقية المؤسسات المارونية"، معلنا أن "ملف النزوح السوري بند أساسي على جدول أعمال اللائحة نظرا الى كونه مسألة وجودية".

ولفت الى أنه "مقابل كل نازح أو لاجئ الى لبنان هناك لبناني مصيره الهجرة لأن قدرة استيعاب البلد محدودة وبالتالي إذا لم يتمّ إيجاد حلّ دائم وجذري لملف النزوح فإن الهجرة ستبقى مستدامة في لبنان"، مشيرا الى أن "البرهان هو 2 مليون لبناني رحلوا الى الخارج وإذا لم نعالج أسباب الهجرة ستتحول الى أمر دائم".