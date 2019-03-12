علّقت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني على كلام النائب مروان حمادة لإحدى الوسائل الإعلامية معتبرة ان "حمادة عاد ليظهر مهاراته الجاسوسية والتآمرية على لبنان واللبنانيين مجدداً حين أطلّ النائب حماده بحقده وكراهيته وخساسته، والذي لم يفاجئنا فيها على الإطلاق لأننا نعرف أصله وفصله في السياسة".
وأكدت المديرية على ما جاء في مصادر الوزير صالح الغريب بالأمس عن حمادة بأن كلامه لا يستحق الرد عليه، لكننا سنكتفي بالقول أن سيرة بشار الأسد وسوريا تشرّف أمثاله وتشرّف قذارة تاريخه الحافل بالعمالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطي ردا على حمادة: سيرة بشار الأسد وسوريا تشرّف أمثاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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