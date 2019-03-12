السويدي: لا نزال نتفاوض مع هيئة الطاقة لإنشاء محطة لتوليد كهرباء من الرياح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قالت شركة السويدي إليكتريك إنها لا تزال تدرس مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مشروع إنشاء محطتي توليد كهرباء من طاقة الرياح.
وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء للبورصة أن القيمة النهائية للمشروع لم تحدد بعد.
وفي نوفمبر 2017 قالت الشركة إنها تجري مفاوضات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح.
ووقعت الشركة في يناير 2018 اتفاقا مبدئيا مع شركتي ماروبيني اليابانية وأبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية، لدراسة دمج مشروعين لتوليد الكهرباء وتطويرهما معا.
وتعمل الشركة في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات.
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