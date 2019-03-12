ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.08% إلى مستوى 15110 نقاط. وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.12%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.78% إلى مستوى 15098 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مدفوعا بمشتريات المستثمرين المصريين.

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