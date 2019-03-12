غلق دير سانت كاترين أمام حركة السياحة لاعتكاف الرهبان

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

استقبلت مدينة سانت كاترين اليوم الثلاثاء، 339 سائحا من مختلف الجنسيات على الرغم من غلق دير سانت كاترين أمام حركة السياحة.

وأوضح المهندس خالد سلامة رئيس المدينة، أن دير سانت كاترين يواصل غلقه أمام حركة السياحة لليوم الثاني، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أرسلت إخطارًا يفيد بغلق الدير على مدار ثلاث أيام أمام حركة السياحة بداية من أمس الاثنين وحتى غد الأربعاء، تزامنا مع اعتكاف الرهبان ببداية الصيام الكبير.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى إخطار غرفة شركات السياحة لعدم إدراج زيارة دير سانت كاترين في برامجهم السياحية خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الدير سيفتح أبوابه لاستقبال الزائرين بداية من الخميس المقبل.

وأضاف أن حالة الطقس بالمدينة في تحسن مستمر، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 20 درجة بينما تصل درجة الحرارة الصغرى 5 درجات خلال منتصف الليل.