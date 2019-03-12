حركة تغييرات وتجديد لمحافظات كويتية

صدر مرسوم أميري كويتي بتعيين ثلاثة محافظين جدد، إضافة الى التجديد لثلاثة آخرين. ونص المرسوم على تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد محافظا للعاصمة وناصر فلاح الحجرف محافظاً للجهراء ومحمود بوشهري محافظاً لمبارك الكبير. Advertisements

كما اعتمد المرسوم الاميري التجديد للشيخ أحمد النواف محافظاً لحولي والشيخ فواز الخالد محافظاً للأحمدي والشيخ فيصل الحمود محافظاً للفروانية. يذكر تعيين المحافظين الجدد جاء نظرا لما يتمتعون به من مؤهلات وإمكانات إدارية كبيرة. وأشارت مصادر كويتية الى ان التجديد لكل من محافظي حولي والاحمدي والفروانية جاء بعد أن ابلى المحافظون الثلاثة بلاءا حسنا في ادارتهم لحافظاتهم وأبدت العديد من الأوساط الكويتية ارتياحها الشديد لهذه القرارات التي تصب في صالح المواطن والمقيم.

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