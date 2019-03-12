حركة تغييرات وتجديد لمحافظات كويتية

صدر مرسوم أميري كويتي بتعيين ثلاثة محافظين جدد، إضافة الى التجديد لثلاثة آخرين.
ونص المرسوم على تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد محافظا للعاصمة وناصر فلاح الحجرف محافظاً للجهراء ومحمود بوشهري محافظاً لمبارك الكبير.
كما اعتمد المرسوم الاميري التجديد للشيخ أحمد النواف محافظاً لحولي والشيخ فواز الخالد محافظاً للأحمدي والشيخ فيصل الحمود محافظاً للفروانية. يذكر تعيين المحافظين الجدد جاء نظرا لما يتمتعون به من مؤهلات وإمكانات
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