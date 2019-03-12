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غرق 12 شخصًا بسواحل مقاطعة تشجيانج في الصين

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 ًأعلنت سلطات مقاطعة تشجيانج شرقى الصين فقدان 12 شخصا غرقًا إثر اصطدام قارب كانوا على متنه بسفينة وغرقه، صباح اليوم الثلاثاء،

قبالة سواحل المقاطعة.

 ذكرت السلطات المحلية – فى بيان اليوم - أن 14 شخصًا كانوا على

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متن القارب، وسقطوا فى المياه بعد الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين منهم فقط، ولاتزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، فيما قررت السلطات فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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