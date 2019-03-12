غرق 12 شخصًا بسواحل مقاطعة تشجيانج في الصين

ًأعلنت سلطات مقاطعة تشجيانج شرقى الصين فقدان 12 شخصا غرقًا إثر اصطدام قارب كانوا على متنه بسفينة وغرقه، صباح اليوم الثلاثاء،

قبالة سواحل المقاطعة.

ذكرت السلطات المحلية – فى بيان اليوم - أن 14 شخصًا كانوا على

متن القارب، وسقطوا فى المياه بعد الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين منهم فقط، ولاتزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، فيما قررت السلطات فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.