رويترز: كارلوس غصن يريد إذنا لحضور اجتماع نيسان

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كارلوس غصن
يسعى رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن، إلى الحصول على إذن من محكمة طوكيو الجزئية لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع، حسبما قال شخص مطلع على الأمر، اليوم الإثنين، وبذلك سيمثل حضوره الاجتماع، غدا الثلاثاء، أول لقاء له مع زملائه منذ اعتقاله، في شهر نوفمبر الماضي، إذ واجه اتهامات بعدم الافصاح عن دخله بالكامل لنحو 10 سنوات. ووصف هذه الاتهامات بأنه لا أساس لها. وأخلي سبيله الأسبوع الماضي بكفالة قدرها 9 ملايين دولار بعد احتجازه أكثر من 100 يوم.
وقال الشخص المطلع إن غصن، وهو من بين أشهر الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات في العالم، يسعى للحصول على إذن لحضور اجتماع مجلس الإدارة، غدا، وطلب هذا الشخص عدم الكشف عن هويته لأن هذه المعلومات لم يتم إعلانها بعد. فيما ذكرت صحيفة يوميوري، أن من المتوقع أن تحدد المحكمة، اليوم، ما إذا كانت ستعطيه إذنا. اقرأ
وقال الشخص المطلع إن غصن، وهو من بين أشهر الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات في العالم، يسعى للحصول على إذن لحضور اجتماع مجلس الإدارة، غدا، وطلب هذا الشخص عدم الكشف عن هويته لأن هذه المعلومات لم يتم إعلانها بعد. فيما ذكرت صحيفة يوميوري، أن من المتوقع أن تحدد المحكمة، اليوم، ما إذا كانت ستعطيه إذنا.
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وقضت إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو، في 5 مارس الجاري، بإطلاق سراح رئيس شركة «نيسان» السابق كارلوس غصن، بعد أكثر من 3 أشهر من توقيفه، إذ استندت المحكمة في قرارها إلى أن احتمالات فرار قطب السيارات الفرنسي أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية. (التفاصيل)
وصرح غصن، في يناير الماضي، بأن الاتهامات الموجهة له ناتجة عن مؤامرة وخيانة، مؤكدا أنه سيدافع عن نفسه ولن يهرب. (التفاصيل)
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