الان تتابع مصرع قيادي حوثي في جبهة كشر بحجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365: لقي قيادي حوثي مصرعه خلال اشتباكات بين عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية والقوات الشرعية في جبهة كشر. ووفق وسائل إعلام محلية، قتل القيادي الحوثي هاشم عبدالحافظ السقاف، في جبهة كشر، بحجة. والقيادي المقتول هو نجل القيادي الحوثي اللواء عبد الحافظ السقاف المعين وكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الوسطى، مدير أمن محافظة إب.

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