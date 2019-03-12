الان تتابع زلزال بقوة 5 ريختر يضرب سلطنة عمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسقط - الخليج 365: قال مركز رصد الزلازل بسلطنة عمان، التابع لجامعة السلطان قابوس، اليوم، إن زلزالا بقوة ٥ درجات بمقياس ريختر وقع في بحر العرب. وأوضح المركز أن الزلزال وقع في الساعة ٧:٤ صباحا بتوقيت السلطنة.

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