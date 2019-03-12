سنغافورة تعلن منع استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» في مجالها الجوي

أكدت سنغافورة، الثلاثاء، أنها ستمنع استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» في مجالها الجوي.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة، في بيان، أنها «تعلق مؤقتاً عمليات كافة أشكال طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى سنغافورة في ضوء حادثتين قاتلتين لطائرات بوينغ 737 ماكس في أقل من خمسة أشهر».

وقالت إن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 14:00 (06:00 غرينتش).

وأضافت الهيئة أن «سيلك إير» الجناح الإقليمي لشركة الطيران السنغافورية تشغل 6 طائرات من طراز «بوينغ ماكس».

وأوضحت أنّ قرار «التعليق سيعاد النظر فيه حين تتوافر معلومات السلامة ذات الصلة».

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وتُعدّ طائرة «بوينغ 737 ماكس» من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطوراً. لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.

فللمرة الثانية في غضون أشهر، تتحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها، وذلك في حادث مأسوي يوم الأحد الماضي.

وأعلنت شركة الخطوط الإثيوبية مقتل الركاب الـ 157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة الأحد. وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية «لايون إير» للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا، بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

وطلبت الصين، الاثنين، من شركات الطيران الداخلية، تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، كما أعلنت شركة طيران غول البرازيلية، الاثنين، أنها أوقفت استخدام طائراتها من نفس الطراز.

فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الاثنين أن الولايات المتحدة ستفرض على شركة «بوينغ» إجراء تعديلات على طرازي «737 ماكس 8» و»737 ماكس 9» تشمل بخاصة البرمجيات ونظام تفادي سقوط الطائرة، غداة تحطم الطائرة الإثيوبية.