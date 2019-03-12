قال الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، "أعدكم أن تميم لن يحكم قطر أبداً"

وبين أن «نظام الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر، سوف يسقط قريباً، وأن تميم بن حمد ما هو إلا مجرد واجهة له، وليس حاكماً بالمعنى المعروف.

وأضاف الهيل، في سلسلة تغريدات متتالية على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الاثنين: لم يطو ملف المحتال، حمد بن جاسم حتى الآن، وما زالت قضية باركليز «شغّاله»، لم يطو ملف الاختراق والتطفل القطري غير المشروع، ملف الإرهاب، وما زالت قطر مدانة، الملف الحقوقي وانتهاكات «نظام الحمدين» ضد أبناء قطر، كأس العالم لن يقام في قطر، وللحديث بقيه وسيسقط «نظام الحمدين» بإذن الله، قريبا».

وتابع الهيل: تميم يعتقد أنه سينجو فقط لأن مجموعة مستشارين محتالين ينصبون عليه، وتقارير غبية تأتيه من جهاز أمن الدولة، جل مخرجاتها أن أمورنا طيبة طال عمرك، وليس هناك أي خوف، وفي الأخير أعدكم أن تميم لن يحكم قطر أبداً، الآن تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس أميراً، بل لا يهش ولاينش مجرد واجهة لقطاع الطرق الحمَدين».

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يجدر بالذكر إن موقع «قطريليكس» المعارض، قد كشف عن فضائح عدة «لنظام الحمدين»، وتميم بن حمد، مشيراً إلى أن قطر بدأت تجني ثمار ما زرعه «الحمدين».

وأوضح الموقع، أن الدوحة تتسول حالياً لإنقاذ الاقتصاد والسياحة، عقب تراجع معدلاتها، بعد المقاطعة العربية المفروضة عليها.

وقال: «إن نظام تميم دفع ثمن تمويله للإرهاب انهياراً في الاقتصاد وقطاع السياحة الذي لم تنجح محاولات قطر لتقديم تسهيلات في جذب السياح». وأشار الموقع إلى أن قطر سعت لتمديد فترات السماح لتأشيرات مرور الترانزيت، وقدمت عروضاً ضخمة للمسافرين على الخطوط القطرية، وحاولت جذبهم لمطار حمد، لكن من دون جدوى فتكبدت قطر الخسائر