المؤبد لمنفذ الهجوم الإرهابي على "متحف يهودي" ببروكسل

قضت محكمة بلجيكية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على الإرهابي مهدي نموش المتهم بتنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

ويأتي الحكم على نموش بعد إدانته بارتكاب 4 عمليات إرهابية في مايو/أيار 2014 بالمتحف اليهودي، في هجوم قام به بعد عودته من سوريا.

كما حكم على ناصر بندرير (30 عاما) الذي دين بكونه "منفذاً شريكاً" للاعتداء، بسبب تزويد نموش بالأسلحة والذخيرة، بالسجن 15 عاماً.

وألقي القبض على نموش "الفرنسي-الجزائري" في جنوب فرنسا، وسلم إلى بلجيكا أواخر يوليو/تموز 2014، حيث اتهمه القضاء البلجيكي بـ"القتل في سياق إرهابي".

وفي 24 مايو/أيار 2014، أطلق رجل النار في بهو المتحف اليهودي في بروكسل، وتسبب بمقتل 4 أشخاص، هم زوجان إسرائيليان ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي شاب.