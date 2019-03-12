قضت محكمة بلجيكية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على الإرهابي مهدي نموش المتهم بتنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
ويأتي الحكم على نموش بعد إدانته بارتكاب 4 عمليات إرهابية في مايو/أيار 2014 بالمتحف اليهودي، في هجوم قام به بعد عودته من سوريا.
كما حكم على ناصر بندرير (30 عاما) الذي دين بكونه "منفذاً شريكاً" للاعتداء، بسبب تزويد نموش بالأسلحة والذخيرة، بالسجن 15 عاماً.
وألقي القبض على نموش "الفرنسي-الجزائري" في جنوب فرنسا، وسلم إلى بلجيكا أواخر يوليو/تموز 2014، حيث اتهمه القضاء البلجيكي بـ"القتل في سياق إرهابي".
وفي 24 مايو/أيار 2014، أطلق رجل النار في بهو المتحف اليهودي في بروكسل، وتسبب بمقتل 4 أشخاص، هم زوجان إسرائيليان ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي شاب.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤبد لمنفذ الهجوم الإرهابي على "متحف يهودي" ببروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.