سنغافورة تعلق رحلات "بوينغ 737" ماكس

قالت سلطات الطيران المدني في سنغافورة إنها ستعلق مؤقتاً كل الرحلات التي تستخدم طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس بدءاً من الساعة 1400 بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد يومين من تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157.

وأضافت السلطات في بيان أن "التعليق سيؤثر على شركة سيلك آير وهي إحدى الشركات التابعة لخطوط سنغافورة الجوية وشركات تشاينا ساذرن إيرلاينز وجارودا الإندونيسية وشاندونغ وتاي لايون إير".

وأوضحت أنّ قرار "التعليق سيعاد النظر فيه حين تتوافر معلومات السلامة ذات الصلة".

وتُعدّ طائرة "بوينغ 737 ماكس" من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطوراً، لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.