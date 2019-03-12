مسئول إيراني يدعو لحظر "أبل" في طهران

دعا سكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران أبوالحسن فيروز آبادي، مسؤولي طهران إلى حظر دخول جميع منتجات شركة (أبل Apple) إلى البلاد مجدداً، رداً على ما وصفها بـ"الخطوة العدائية" من قبل الشركة الأمريكية، بعد أن حجبت تطبيقات إيرانية ضمن حملتها العالمية ضد المطورين الذين يسيئون استخدام ابتكاراتها التكنولوجية.

وكشف آبادي المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية منذ مايو/أيار الماضي، لتورطه في انتهاكات تتعلق بتقييد ومراقبة أنشطة معارضين عبر الإنترنت، عن سعيه استصدار قرار من وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، لمنع تداول منتجات أبل داخل بلاده مؤخراً.

وقال المسؤول الإيراني إن منتجات الشركة الأمريكية ليست في صالح طهران بدعوى عدم إتاحتها الوصول بسهولة إلى خدماتها عبر متجر أبل للتطبيقات أمام العديد من المستخدمين الإيرانيين، مؤكداً أن الاستمرار في شراء هواتف (آيفون iPhone) داخل البلاد ليس أمراً منطقياً، وفق زعمه.

وأكد فيروز آبادي أن المنتجات التكنولوجية الأمريكية التي تعتمد على خوادم محلية ضمن شبكة الاتصالات في إيران تمثل ما وصفه بـ "التهديد" لبلاده؛ حيث طالب بالحصول على ما اعتبرها ضمانات كافية في هذا الصدد، على حد قوله.

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وبدأت شركة أبل الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، في حجب بعض التطبيقات الإيرانية على متجرها، في إطار حملة عالمية تشنها على المطورين الذين يسيئون استخدام ابتكاراتها التكنولوجية.

وشرعت "أبل" في إلغاء شهادات الشركة الخاصة بمطوري التطبيقات الإيرانية، ما أدى إلى عدم تمكن الإيرانيين مستخدمي هواتف آيفون (متداول في البلاد) من استخدام عدة تطبيقات في أنشطتهم اليومية، مثل المعاملات الإلكترونية على سبيل المثال.

واستغل قراصنة برمجيات تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل الأمريكية، لتوزيع نسخ مزيفة من تطبيقات سبوتيفاي Spotify، وأنجري بيردز Angry Birds، وبوكيمون جو Pokémon Go، وغيرها من التطبيقات شائعة الاستخدام على هواتف آيفون.