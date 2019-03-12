معارض قطري: تميم مجرد واجهة للحمدين وملفات فسادهم لم تطوى

قال المعارض القطري خالد الهيل، إن تميم بن حمد ليس إلا مجرد واجهة لتنظيم الحمدين، فهو حاكم بالأمر الواقع، كاشفا عن أن ملفات فساد عصابة الدوحة لن تنطوي وستبقى مفتوحة.

وفي تغريدة له عبر حسابه الموثق على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كتب الهيل "لم يطوى ملف المحتال حمد بن جاسم حتى الآن وما زالت قضية باركليز شغالة، لم يطوى ملف الاختراق والتطفل القطرى غير المشروع، ملف الإرهاب وما زالت قطر مدانة، الملف الحقوقي وانتهاكات تنظيم الحمدين ضد أبناء قطر، كأس العالم لن يقام في قطر، وللحديث بقية وسيسقط تنظيم الحمدين بإذن الله قريبا".

وأضاف "تميم يعتقد أنه سينجو فقط لان شوية مستشارين محتالين ينصبون عليه وتقارير غبية تأتيه من جهاز أمن الدولة جل مخرجاتها أن "أمورنا طيبه طال عمرك وما به خوف" وفي الأخير أعدكم أن تميم لن يحكم قطر أبدًا، الآن تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس أمير بل لا يهش ولا ينش مجرد واجهة لقطاع الطرق الحمدين".

وتوالت مؤخرا فضائح نظام الحمدين، بدءا من تكشف فضيحة رشوة حمد بن جاسم التي طلبها من بنك باركليز البريطاني، مرورا بالانتهاكات الإنسانية التي فضحت أمام العالم في جنيف، وحتى إعلان صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية مستندات تثبت تقديم رشوة للفيفا من أجل فوز قطر باستضافة مونديال 2022.