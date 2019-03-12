السعودية تغيث 12 ألفا وتؤهل 100 مزارع يمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - حضرموت، الحديدة، مأرب

كثفت السعودية ممثلة في فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم برامج تدريبية للمزارعين اليمنيين في مديرية سيئون بحضرموت، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في القطاع الزراعي باليمن.وتعرف المزراعون خلال الدورات على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق مكافحتها وأساليب التسميد الصحيحة، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي ومعرفة الطرق الحديثة للتغلب على الآفات ومكافحتها، ووزع المشروع على 100 مزارع بمدينة سيئون وتريم بوادي حضرموت بذور قمح محسن ومبيدات وأسمدة، مساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي.

في الإطار نفسه استفاد أكثر من 12 ألف شخص من السلال الغذائية التي وزعها المركز في اليمن أمس في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعا.