1442 مختطفا في سجون الحوثي بينهم 114 امرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين عن 1442 يمنيا اختطفتهم ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، بينهم 114 امرأة، خلال عام 2018، وحلت صنعاء في المرتبة الأولى بـ401 حالة اختطاف، من بينها 109 نساء، تليها محافظة الحديدة بـ190 حالة اختطاف، منها اختطاف امرأتين.

وتضمن تقريرالرابطة «أمهات على أبواب السجون»، إحصاءات لانتهاكات جماعة الحوثي بعدن في 2018، لافتا إلى بروز ظاهرة الاختطافات الجماعية حيث رصد 33 حملة اختطافات واعتقالات جماعية، من بينها 29 حملة جماعية في مناطق سيطرة الحوثيين، ووصل عدد المحتجزين إلى 450 بينهم نساء وأطفال.وأفاد التقرير بأن هناك 294 مخفيا قسرا، تصدرتها الحديدة بـ73 حالة، تليها تعز وصعدة بـ37، في حين لا يزال 230 مختطفا في عداد المخفيين ورصد التقرير 709 حالات تعذيب.