بولتون: باكستان تعهدت بالتعامل "بحزم" مع الجماعات المسلحة

اسماء السيد - واشنطن: تعهّدت باكستان بقمع الجماعات المسلحة التي تهاجم الحكم الهندي في كشمير، حسب ما أكّد مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب جون بولتون الإثنين.

كتب بولتون على تويتر أنّه تحدث مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وأن "وزير الخارجية أكّد لي أنّ باكستان ستتعامل بحزم مع كل الإرهابيين، وستواصل إجراءات تخفيف حدة التوتر مع الهند". واتهمت الهند مرارًا باكستان بدعمها السري لهجمات المسلحين في كشمير.

تبنت جماعة "جيش محمد"، المتمركزة في باكستان، هجومًا انتحاريًا في 14 فبراير في الشطر الهندي من كشمير، وأوقع أكثر من 40 قتيلًا في صفوف القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير، ما أسفر عن غارات جوية عبر الحدود وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين النووين.

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وقال بولتون إنه خلال محادثاته مع قرشي "شجّع على اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد وغيرها من الجماعات الإرهابية النشطة من باكستان".

تأتي تصريحات بولتون فيما التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره الهندي فيجاي غوخالي في واشنطن. وقال المتحدث باسم بومبيو إنّ كبير الدبلوماسية الأميركية حثّ إسلام أباد على اتخاذ "إجراءات مجدية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها".

تجدر الإشارة إلى أن كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل الإقليم الواقع في جبال الهيملايا، وخاضتا حربين في هذا السياق.

