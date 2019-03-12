12 قتيلًا جراء فيضانات في البرازيل

اسماء السيد - ساو باولو: لقي 12 شخصًا حتفهم وأصيب ستة آخرون جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية والمناطق المحيطة بها، على ما أعلنت فرق الإطفاء الإثنين.

ولقي أربعة اشخاص من أسرة واحدة حتفهم وأصيب اثنان آخرون إثر انهيار منزل ليل الأحد الاثنين في بلدة ريبيراو بيرس على أطراف ساو باولو أكثر ولايات البلاد ازدحامًا بالسكان.

أسفر انزلاق أرضي عن مصرع شخص في إمبو داس ارتيس، فيما غرق ثلاثة جيران في ساو كايتانو دو سول، وأربعة آخرين في حوادث متفرقة في الولاية، على ما أفادت السلطات المحلية.

وتكافح قوات الإطفاء لإنقاذ أشخاص محاصرين عدة في ساو باولو، أكبر ولاية برازيلية والعاصمة المالية للبلاد، والتي يقطنها نحو 20 مليون شخص.

غمرت أمطار نهاية الصيف العديد من الأحياء، وسدت الطرق الرئيسة في المدينة مترامية الأطراف، وقطعت خدمات القطارات والحافلات في بعض المناطق. وطالبت السلطات السكان بالبقاء في منزلهم بقدر الإمكان، مع توقع هطول أمطار غزيرة الثلاثاء.