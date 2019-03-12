شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: الإخوان يستخدمون لوجوهات الصحف لإضفاء المصداقية على شائعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ليلى عبد المجيد عميد إعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى أسوأ استغلال لنشر الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع ، إذ تنشأ حسابات وهمية على الفيسبوك وتويتر تقوم من خلالها بالترويج لحملات ممنهجة ضد الدولة المصرية بهدف ضرب استقرارها وتشتيت وحدة شعبها.

وقالت "عبد المجيد" فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن الكتائب الإلكترونية للإخوان تصمم لوجوهات لبعض الصحف والمواقع الإخبارية ثم تنشرها على الفيسبوك باستخدام لينكات مزيفة وصور مفبركة لإضفاء طابع المصداقية على الأخبار التى تروج لها، وتسعى لتزييف الحقائق واختراع الأكاذيب بشكل مستمر.

وأوضحت عميد إعلام القاهرة الأسبق، أن جماعة الإخوان أطلقت عدد كبير من الشائعات ضد حملة 100 مليون صحة وحاولت التشكيك فى التطعيمات التى تستخدمها وزارة الصحة فى هذه الحملة كما نشرت شائعات كثيرة حول رغيف الخبز الذى تنتجه وزارة التموين بهدف إثارة أكاذيب مستمرة حول أنشطة الدولة ومؤسساتها فى شتى القطاعات.