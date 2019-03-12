خبراء: "القوات الحمراء" تهزم الجيش الأميركي في الحرب المقبلة

ترجمات - أبوظبي

حذر محللو حروب من أن الولايات المتحدة التي تملك "أقوى جيش في العالم" ستفشل في مواجهة روسيا والصين في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة.

وتحت رعاية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قدمت مؤسسة (راند) البحثية غير الربحية سيناريوهات محاكاة حرب لاختبار مدى قدرة القوات الأميركية على مواجهة القوى العظمى العسكرية الرائدة الأخرى في العالم.

في الأسبوع الماضي، كشف محللو راند، في أحد السيناريوهات تكبّد الولايات المتحدة خسائر فادحة، على الرغم من إنفاقها ما يقرب من تريليون دولار سنويًا على الجيش، وهو ما يتجاوز إنفاق أي دولة أخرى...