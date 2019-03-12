كتب- أسامة عبدالكريم
زار الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، ديوان الوزارة، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، حيث كان في استقباله الدكتور هشام عرفات، الوزير السابق، وعدد من قيادات الوزارة.
والتقى "الوزير"، بالعاملين في النقل، ودعاهم إلى تنفيذ واجبهم بكفاءة عالية دون إهمال أو تقصير، كما عقد مؤتمرًا بصحفيي الوزارة، وجه خلاله رسائل مختلفة.
وهذه أبرز رسائل وتصريحات "الوزير":
1- أول قراراتي هو تغيير لوائح العمل داخل الوزارة لمكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر.
2- هيئة السكك الحديدية لن تنهض...
كانت هذه تفاصيل خبر 25 رسالة وتعهدًا من كامل الوزير عقب حلف اليمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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