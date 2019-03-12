الصليب الأحمرالدولي: حوالي 20 ألف عراقي قد يعودون من سوريا خلال أسابيع

أعلن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني أنه "من المتوقع إعادة قرابة 20 ألف عراقي في سوريا، بينهم نساء وأطفال فروا من آخر جيب لداعش، إلى بلدهم في غضون أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد"، مشيرا الى أنه "يوجد عدد كبير من أصل عراقي بين من وصلوا إلى مخيم الهول. الأرقام ليست رسمية لكننا نتحدث على الأرجح عن حوالي 20 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال".
ولفت كاربوني في حديث لوكالة "رويترز" الى أن "الحكومة العراقية عبرت عن رغبتها في إعادة هؤلاء الناس، لكن من الواضح أن الوضع ينطوي على تحديات. هؤلاء الناس يُعتبرون تهديدا أمنيا، وهذا بالتالي يعني أنه سيتعين عليهم المرور عبر عملية فحص"، معلنا أنه"لا يوجد موعد رسمي لعملية الانتقال لكنها، على حد فهمنا، مسألة أسابيع أو شهور"، مضيفا: "من المعتقد أن معظمهم مدنيون، لكن قد يكون بينهم مسلحون".
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