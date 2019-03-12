الوطن السورية: "تيار الحريري" يواصل عرقلة عودة المهجرين السوريين

اشارت "الوطن" السورية، الى انه "فيما يمكن اعتباره عرقلة لعودة المهجرين السوريين بغية الاستمرار بالمتاجرة بقضيتهم، طلبت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن من جميع المحافظين التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية قبل تنفيذ أي إخلاء أو تمركز لمخيمات المهجرين السوريين".
وذكرت ان لبنان يشهد انقساماً إزاء ملف المهجرين السوريين بين مؤيد لعودتهم دون انتظار الحل السياسي، ويقود هذا التيار الرئيس اللبناني ميشال عون، وبين معارض لعودتهم بقصد الضغط على دمشق والمتاجرة بقضيتهم، ويقود هذا التيار رئيس الحكومة سعد الحريري. وتعتبر الحسن من الوزراء المحسوبين على "تيار المستقبل" اللبناني الذي يترأسه سعد الحريري.
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