التيار الوطني الحر: لم نرشح اي شخص لانتخابات الرابطة المارونية

أعلن التيار الوطني الحرّ أنّه لم يرشّح أي شخص لانتخابات الرابطة المارونية على أيّ من اللائحتين.

وأكّد التيار في بيان، "أن اللائحة التي يترأسها النائب السابق نعمة الله أبي نصر تؤمّن روحيّة الوفاق المطلوب بين القيادات المارونية وهي بالتالي تحظى بتأييد التيار الذي يدعو الى انتخابها لوصول فريق عمل متجانس يحوز الثقة والدعم ويكون قادرا" على تحقيق أهداف الرابطة المارونية".