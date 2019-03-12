بولتون: باكستان تعهدت بالتعامل بحزم مع الجماعات المسلحة

أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون أنهتحدث مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وأن "وزير الخارجية أكّد لي أنّ باكستان ستتعامل بحزم مع كل الإرهابيين وستواصل إجراءات تخفيف حدة التوتر مع الهند"، موضحا أنه "خلال محادثاتي مع قرشي شجّعت على اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد وغيرها من الجماعات الإرهابية النشطة من باكستان".

واتهمت الهند مرارا باكستان بدعمها السري لهجمات المسلحين في كشمير.

وتبنت جماعة "جيش محمد" المتمركزة في باكستان هجوما انتحاريا في 14 شباط في الشطر الهندي من كشمير وأوقع أكثر من 40 قتيلا في صفوف القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير، ما أسفر عن غارات جوية عبر الحدود وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين النووين.