مثول شاب عراقي أمام محكمة في المانيا بتهمة قتل واغتصاب فتاة

يمثل شاب عراقي أمام محكمة في ألمانيا اليوم، بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في قضية أثارت استياء كبيرا في البلاد. وكان العراقي علي بشار (22 عاما) قد غادر ألمانيا متوجها إلى شمال العراق بعد وقت قصير على الجريمة التي وقعت في أيار 2018 لكن تم تسليمه لألمانيا في عملية شارك فيها قائد الشرطة الفدرالية ديتر رومان شخصيا. وستبدأ محاكمة الشاب بتهمة قتل القاصر سوزانا ماريا فيلدمان (14 عاما) وسط إجراءات أمنية مشددة في مدينة فيسبادن.

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