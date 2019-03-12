بيلوسي: ترامب لا يستحق عناء العزل

اعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنها لا تؤيد عزل الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى إنه "لا يستحق عناء ذلك".

ورأت بيلوسي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أن "العزل سيثير انقساما كبيرا في البلاد لدرجة إنّه إذا لم يكن هناك شيء مقنع وقاطع ويحظى بتأييد الحزبين، لا أعتقد انه يجب ان نسلك هذا الطريق لانه يقسّم البلاد. وهو ترامب لا يستحق عناء ذلك".

ويواجه ترامب ومساعدوه عدة تحقيقات، من بينها تحقيق يرأسه المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التأثير الروسي على الانتخابات الأميركية في العام 2016 واحتمال حصول تواطؤ بين فريق ترامب وموسكو.