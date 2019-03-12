حوري: المبادرة الروسية تحتاج لتمويل والممول الأساسي سيكون المجتمع الدولي

اشار مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق عمار حوري إلى انه " كان هناك دعوى لوزيري الشؤون والتربية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية لحضور مؤتمر بروكسل وهذا الموضوع يحظى بأكثر من حجمه وهناك الكثير من الغبار الذي لا داعي له"، مؤكدا ان "الدعوى الى بروكسل أتت من الاتحاد الأوروبي واعادة النقاش في هذا المجال غير مفيد ولنركز في ما سيقوله رئيس الحكومة سعد الحريري خلال المؤتمر بعيداً عن المناكفات الداخلية".

وفي حديث اذعي راى حوري أن "المبادرة الروسية تحتاج الى تمويل والممول الأساسي سيكون المجتمع الدولي وهذا الدعم يأتي ضمن تسوية سياسية والتشكيك بعدم رغبة المجتمع الدولي بعودة النازحين لا تلقي الضوء على واقع الحال"، موضحا ان "غياب مجلس الوزراء أتى نتيجة ازدحام الوقت لا أكثر".