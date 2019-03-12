بدء أعمال الدورة الـ 14 لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في الرباط

بدأت أعمال الدورة الـ 14 لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في الرباط بمشاركة الوفد النيابي اللبناني والذي يضم النائبين قاسم هاشم وإيهاب حمادة وأمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر وإجتمعت اللجان الاساسية وهي اللجنة التنفيذية ولجنة فلسطين الدائمة وتم إنتخاب لبنان عضوا في اللجنتين.

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